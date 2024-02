Lukaku AC Milan: poche chance per il riscatto da parte della Roma, i motivi della scelta

Romelu Lukaku prima di scegliere la Roma è stato accostato al calciomercato Milan. In futuro in giallorosso è in dubbio

Il futuro di Romelu Lukaku è un rebus. Il belga prima di scegliere la Roma è stato accostato al calciomercato Milan ma ora la sua permanenza in giallorosso non è scontata.

Come riportato da Calciomercato.com il motivo è prima di tutto economico: 43 milioni di euro per il riscatto è una cifra troppo alta, così come il suo ingaggio, che fino a giugno è di 7,5 milioni di euro netti, pari a 9,8 milioni di euro lordi, visto che il club giallorosso può sfruttare Il Decreto Crescita. Vantaggi fiscali che sono spariti lo scorso gennaio, dopo lo stop del Governo. C’è poi l’aspetto tecnico: la Roma ha in rosa Abraham, che rientrerà tra meno di un mese. Chissà se i rossoneri non possano tornare a pensarci soprattutto se dovesse essere scelto Conte come nuovo allenatore.

