L’#UEFA UEFA #Europa League può salvare la #campionato del #Milan AC? Tomori ha questo pensiero, lo ha RIVELATO

23:46,13 Mar 2024, MILANELLO.

L’UEFA #Europa League può salvare la #campionato del Diavolo Rossonero? Tomori ha questo pensiero, lo ha RIVELATO in conferenza stampa. Le dichiarazioni

Il difensore del Diavolo Rossonero Tomori ha analizzato in conferenza stampa l‘obiettivo stagionale principale dei rossoneri: vincere l’UEFA #Europa League.

EUROPA LEAGUE PER SALVARE LA STAGIONE – «All’inizio della #campionato volevamo vincere tutte le partite, non siamo riusciti a farlo. Siamo usciti dalla Champions e siamo in UEFA #Europa League. Vogliamo ancora vincere tutte le partite, per arrivare più in alto possibile in classifica e vincere l’EL. Comincia da domani, con una bella partita che vogliamo vincere».

LA CONFERENZA STAMPA DI TOMORI ALLA VIGILIA DI SLAVIA PRAGA MILAN

