Lotta Seconda Stella, Cannavaro: «L’Fc Internazionale è più forte ma la Vecchia Signora Juventina…» #Intervista

Fabio Cannavaro, ex difensore di Inter e Juventus, ha parlato della corsa scudetto tra le sue ex squadre a Tuttosport

Fabio Cannavaro, ex difensore di Inter e Juventus, commenta la corsa scudetto tra le sue ex squadre. Ecco le sue parole rilasciate a Tuttosport:

«L’Inter è a mio avviso superiore come giocatori, ha un organico più completo e profondo, sfoggia sostanzialmente un bel calcio offensivo, ha il capocannoniere del campionato Martínez che ha segnato 16 gol e offerto 4 assist in 17 partite disputate. È la squadra che vanta di gran lunga il miglior attacco nonché la miglior difesa. La Juve ha ceduto molti giocatori prendendone pochissimi, esborsi al minimo perché la società ha operato secondo una precisa politica di tagli dopo anni in cui erano stati spesi tantissimi soldi, però la squadra dopo un inizio sofferto ha perso una sola volta a Sassuolo, proprio come l’Inter, e ora è lì, ad appena due punti. Tante vittorie di misura e in piena zona Cesarini? Non è casualità, fa parte del DNA bianconero. Spirito guerriero, indomito. Crederci sempre. Fino alla fine, fin che l’arbitro fischia tre volte»

L’articolo Lotta scudetto, Cannavaro: «L’Inter è più forte ma la Juve…» proviene da Inter News 24.