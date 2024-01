Lotta Scudetto, la Vecchia Signora Juventina perde Vlahovic: il motivo dietro lo stop

Dusan Vlahovic si ferma con la sua Juventus, ecco il motivo dietro lo stop del serbo impegnato nella lotta Scudetto contro l’Inter

Brutte notizie in arrivo in casa Juventus dalla Continassa. I bianconeri (avversari dell’Inter nella lotta scudetto) hanno sostenuto l’allenamento in vista del match di giovedì di Coppa Italia contro il Frosinone.

Lavoro a parte per Chiesa e Rabiot, mentre Cambiaso ha lavorato parzialmente in gruppo. Da segnalare però l’assenza di Dusan Vlahovic causa influenza. Resta da capire se il serbo riuscirà a guarire in tempo verso la prossima sfida (cosa ad ora probabile).

