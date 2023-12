Lotito preoccupato per la Vecchia Signora Juventinantus: «Sarà distrutta dallo stop al Decreto Crescita»

Lotito preoccupato per la Juventus: «Sarà distrutta dallo stop al Decreto Crescita». Le parole del presidente della Lazio

Nel suo intervento a Notizie.com – in cui ha commentato aspramente l’annullamento della deroga per il Decreto Crescita – il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato così della situazione della Juventus.

Le sue parole: «Problemi con la Lazio? Assolutamente no, la Lazio ha i suoi contratti, ma non è tanto quello il tema, il vero problema è che alcune società questo tipo di situazione le va a distruggere e in mezzo ci sono grandi club come il Milan, la Juve e anche la Roma. Dovete tener presente una cosa: che il campionato perederà di competitività adesso, sicuro. Ci faranno vedere cosa riusciranno a fare chi era contrario a questa cosa. L’Aic era contraria, ad esempio, ha detto delle cose talmente infondate e fuori da ogni logica, tipo che questo decreto mina la crescita dei vivai italiani, ma che porti quelli di 14 anni in prima squadra? Ma per favore, ancora con queste scemenze. Preistoria? Si, nel calcio lo sono ma stanno ancora lì… vedremo».

