Lotito contestato in S.S. Lazio Udinese: la curva Nord infuriata dopo le sconfitte VS #Milan AC e Bayern Monaco

00:46,12 Mar 2024, MILANELLO.

Lotito contestato in S.S. Lazio Udinese: la curva Nord infuriata dopo le sconfitte contro Diavolo Rossonero e Bayern Monaco. Ecco cosa è #successo

Il clima nonostante siamo a Marzo è veramente caldo e rovente allo stadio Olimpico, con i tifosi della S.S. Lazio furiosi. Durante S.S. Lazio-Udinese infatti, la curva Nord contesta la società e in particolare Lotito, visti i deludenti risultati della squadra dopo le sconfitte contro il Diavolo Rossonero e il Bayern Monaco.

Sono così partiti i cori, tanti, di contestazione nei confronti del presidente, come negli anni del ‘Libera la S.S. Lazio’.

