Pubblicità

Il Parlamento italiano continua a ignorare qualsiasi proposta di riforma sulla canapa, mantenendo un approccio repressivo che penalizza i cittadini e avvantaggia solo il mercato nero. Questa chiusura ideologica rappresenta un danno per il paese e per le libertà individuali.

Pubblicità

Un dibattito politico inesistente

In Italia, il tema della canapa è trattato con un’impostazione ideologica che impedisce qualsiasi evoluzione normativa. Mentre in numerosi paesi europei si discute e si sperimentano modelli di regolamentazione più equilibrati, il Parlamento italiano rimane fermo su posizioni arretrate, senza prendere in considerazione le evidenze scientifiche e le esperienze di altri Stati.

Le proposte di legge per una regolamentazione più moderna vengono sistematicamente ignorate o bocciate, dimostrando che il legislatore preferisce mantenere lo status quo anziché affrontare il tema con razionalità. Anche la sola depenalizzazione del consumo personale, misura già adottata in molte democrazie avanzate, viene vista come un tabù politico, nonostante sia evidente che la criminalizzazione dei consumatori non abbia portato alcun beneficio.

La miopia economica e sociale del proibizionismo

L’ostinazione del Parlamento nel mantenere il proibizionismo ha effetti disastrosi non solo in termini di giustizia, ma anche dal punto di vista economico. La mancata regolamentazione della canapa impedisce la creazione di un mercato legale che potrebbe generare importanti entrate fiscali e creare nuove opportunità occupazionali.

Negli Stati Uniti, in Canada e in diversi paesi dell’Unione Europea, la legalizzazione ha permesso di sottrarre miliardi di euro al mercato nero, destinando risorse a settori strategici come la sanità e l’istruzione. L’Italia, invece, continua a spendere ingenti risorse per la repressione, con un impatto nullo sulla riduzione del consumo e un evidente vantaggio per le organizzazioni criminali.

Un sistema giuridico incoerente

Un ulteriore paradosso è rappresentato dall’incoerenza con cui vengono trattate altre sostanze. L’alcol e il tabacco, entrambi responsabili di gravissimi danni alla salute pubblica, sono non solo legali, ma regolamentati in modo da garantire profitti alle casse dello Stato. La canapa, invece, viene trattata come una minaccia, nonostante gli studi dimostrino che abbia un impatto sanitario decisamente inferiore rispetto a queste sostanze.

Anche sul piano della sicurezza stradale, il legislatore adotta un doppio standard: mentre chi guida sotto effetto di alcol può essere sanzionato solo se supera determinate soglie di concentrazione nel sangue, chi risulta positivo alla canapa può subire la sospensione della patente senza alcuna verifica dell’effettiva alterazione psicofisica.

Associazione FreeWeed Board

Post Views: 43