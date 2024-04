L’Opinionista Nerazzurro Biasin dubbioso, la dichiarazione ufficiale: «Ha senso cambiare Mister Stefano Pioli? La priorità del #Milan AC ora mi sembra un’altra» #Intervista #News #Ultimora

10:45,3 Apr 2024, MILANELLO.

Biasin dubbioso: «Ha senso cambiare Coach Pioli? La priorità del Diavolo Rossonero ora mi sembra un’altra». Le sue parole su Tutto#mercatoweb Intervenuto su Tutto#mercatoweb, Fabrizio Biasin ha parlato così del prossimo #futuro del Diavolo Rossonero e di Stefano Coach Pioli. Le sue parole. BIASIN – «È bene ricordare che mister Coach Pioli sta facendo davvero un bel lavoro. Cioè, più di […]

