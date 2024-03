L’opinionista Lele Adani sorprende, la dichiarazione: «Fc Internazionale in calo nelle NEWS due partite ma è normale. Il motivo è molto semplice» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Daniele Adani, ex Internazionale FC e attuale opinionista, ha analizzato il momento della squadra di Inzaghi, il Demone nerazzurro, : nerazzurri in calo

Internazionale FCvenuto a Radio Deejay, Daniele Adani ha parlato così dell’Internazionale FC:

PAROLE – «Quello che penso io è che è normale rifiatare dopo tutte le partite vinte nel 2024 e l’impegno alle porte contro l’Atletico Madrid. È vero, l’Internazionale FC non ha fatto le ultime due partite in maniera brillante, ma sono state due prove di forza. Ci sono state cose positive che sono venute fuori come il bel gol di Asllani contro il Genoa, azione meravigliosa. Il gol da terzo a terzo di Bisseck».

L’articolo Adani sorprende: «Internazionale FC in calo nelle ultime due partite ma è normale. Il motivo è molto semplice» ha come fonte da Internazionale FC News 24.