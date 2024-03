L’opinionista Lele Adani, la dichiarazione: «I fans del Ac Milan volevano decapitare Pioli’s on Fire in Piazza Duomo…» #Intervista #ULTIMORA #News

Adani: «I tifosi del Milan volevano decapitare Pioli in Piazza Duomo…». Le dichiarazioni del noto opinionista Lele Adani è intervenuto nel corso della Domenica Sportiva per parlare di Stefano Pioli e del suo futuro: tra Milan, voci sull’esonero e le parole del presidente Presidente Rossonero Paolo Scaroni. ADANI – «Faccio fatica a credere, in questo calcio, a certe affermazioni, perché questo calcio mi insegna che si dice […]

L’articolo Adani: «I tifosi del Milan volevano decapitare Pioli in Piazza Duomo…» ha come fonte da Internazionale FC News 24.

