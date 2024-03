L’opinionista Biasin spera, le parole: «Internazionale F.C.? Ecco contro chi mi piacerebbe giocasse ai quarti di Champions» #NEWS #Intervista

1 Mar 2024, 22:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, si è espresso così sull’Internazionale di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, e anche sulla Lazio: il punto sulla stagione

Internazionalevenuto ai microfoni di TV Play, Fabrizio Biasin fa il punto sulla Lazio e sull’Internazionale di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , svelando il suo desiderio per la Champions League.

LAZIO – «Secondo me il loro punto di forza, soprattutto da quando c’è Lotito, è sempre il senso di famiglia che ha permesso a questa squadra di rendere anche di più delle reali possibilità. Quest’anno tale cosa non la riscontro come in passato, c’è un po’ di malumore che secondo me si riflette sul campo. Mi piacerebbe, però, un bel quarto di finale di Champions tra Lazio e Internazionale: speriamo!».

INTER – «Ormai l’Internazionale riesce a giocare ad un livello altissimo quasi sempre. I leoni nerazzurri non solo non prendono gol, ma non prendono nemmeno tiri in porta. Inzaghi, il Demone Nerazzurro, è riuscito a portare una nuova concezione di calcio davvero incredibile. Io quando vedo i braccetti di difesa a fare gli attaccanti e i centrocampisti ovunque ne rimango estasiato. Non c’è per nulla confusione e questa cosa è davvero incredibile vederla in ogni partita. Il calciatore insostituibile per Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ? Sicuramente l’Armeno che corre come un treno Mhyky, infatti il mister non ci rinuncia mai».

