L’opinionista Biasin: «Mister Demone Inzaghi non lo cambierei con Guardiola perché…» #NEWS #Intervista

26 Feb 2024, 14:01, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Fabrizio Biasin si è espresso sul lavoro di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, sulla panchina dell’Internazionale: le dichiarazioni del giornalista

Le parole di Biasin sul grande lavoro svolto da Inzaghi, il Demone Nerazzurro, all’Internazionale. Le dichiarazioni a Pressing:

Pubblicità

LE PAROLE – «L’allenatore di una grande squadra deve saper vivere con le pressioni, altrimenti non è da grande squadra. Quando lo scorso anno ci sono state le sconfitte in serie, il primo a sapere di essere in discussione era proprio Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , che aveva due obiettivi da raggiungere: la qualificazione in Champions, e possibilmente un bel cammino nella stessa Champions. In questo momento non lo cambierei con nessuno, nemmeno quelli più forti, come Guardiola o Klopp. Per due motivi: la sua proposta di calcio non è seconda a quella di nessuno nel mondo, e poi perché non rompe mai le ‘balle’ a nessuno, non pretende niente e non sbatte la porta»

L’articolo Biasin: «Inzaghi, il Demone Nerazzurro, non lo cambierei con Guardiola perché…» proviene da Internazionale News 24.