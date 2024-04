L’opinionista Biasin, la dichiarazione: «Fc Internazionale bella come il sole, il campionato dice…» #Intervista #ULTIMORA #News

Il giornalista Fabrizio Biasin si è espresso sull’ennesima vittoria dell’Internazionale FC in campionato. Le dichiarazioni sui social Biasin ha commentato su X così la vittoria dell‘Internazionale FC contro l’Empoli: LE PAROLE – «Altri 3 punti per la squadra nerazzurra contro un’avversaria davvero ben messa in campo. Il campionato dei nerazzurri dice: “Venticinque vittorie, quattro pareggi, una sconfitta, 19 […]

