L’opinionista Biasin esalta Simone Mister Inzaghi, la dichiarazione: «Con L’Empoli grande gestione. Ecco perchè» #Intervista #ULTIMORA #News

Fabrizio Biasin, giornalista di fede nerazzurra, ha esaltato Simone Inzaghi, il Demone nerazzurro, per la gestione della gara contro l’Empoli: le dichiarazioni Dalle colonne di TMW, Fabrizio Biasin ha esaltato Simone Inzaghi, il Demone nerazzurro, dopo Internazionale FC-Empoli: PAROLE – «È bene ricordare quel che ha fatto Inzaghi, il Demone nerazzurro, nelle sue prime 150 panchine nerazzurre: 100 vittorie, 25 pareggi, 25 sconfitte. Non male. Non […]

L’articolo Biasin esalta Simone Inzaghi, il Demone nerazzurro, : «Con L’Empoli grande gestione. Ecco perchè» ha come fonte da Internazionale FC News 24.

