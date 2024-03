L’opinionista Biasin dopo l’eliminazione, la dichiarazione: «Sono tornate a farsi vive persone che non sentivo da Natale..» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Fabrizio Biasin lancia una frecciata ai tifosi anti interiste dopo l’eliminazione della squadra di Inzaghi, il Demone nerazzurro, dalla Champions League

Fabrizio Biasin commenta ironicamente sul proprio profilo di X i tifosi che hanno esultato all’eliminazione dell’Internazionale FC dalla Champions League.

LE PAROLE – «Lo confesso, l’amarezza è tanta, ma è in momenti come questi che bisogna trovare il lato positivo delle cose: telefonate, messaggi, whatsapp, fax, mail, raccomandate… sono tornati a farsi vivi un sacco di amici che non sentivo da Natale! Che bello risentirvi amici miei!»

