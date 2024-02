Lopetegui #Milan AC, non tramonta l’idea: le NOVITÀ sulla panchina rossonera

13:47,27 Feb 2024, MILANELLO.

Lopetegui Diavolo Rossonero, non tramonta l’idea: le NOVITÀ sul futuro della panchina rossonera. Tutti gli aggiornamenti

Tra gli allenatori accostati al Diavolo Rossonero in vista della prossima stagione c’è anche Julen Lopetegui. Il tecnico spagnolo continua ad essere uno dei candidati per la panchina rossonera del futuro.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, Lopetegui non è il preferito della dirigenza. In caso di separazione da Coach Pioli, il Diavolo preferirebbe infatti un profilo con le caratteristiche di Thiago Motta.

