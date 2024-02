Lopetegui AC Milan, piovono conferme: primo sondaggio con il tecnico. ULTIME

Lopetegui Milan, piovono conferme: primo sondaggio con il tecnico che ha guidato Real Madrid e Spagna. ULTIME

Arrivano prime importanti conferme rispetto alla notizia rilanciata nelle ultime ore dalla Spagna riguardante il possibile interesse da parte del Milan nei confronti di Lopetegui.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, l’ex allenatore di Real Madrid e Spagna è davvero uno dei candidati a prendere il posto di Pioli sulla panchina dei rossoneri, che hanno già fatto un primo sondaggio su di lui.

