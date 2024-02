Lopetegui AC Milan, nuovo indizio sulla panchina: ha rifiutato questa proposta per i rossoneri

Lopetegui Milan, nuovo indizio sulla panchina: il tecnico spagnolo ha rifiutato questa offerta per i rossoneri

Arrivano nuovi importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro della panchina del Milan. Tra i nomi accostati ai rossoneri nelle ultime settimane c’è anche quello di Lopetegui.

Secondo quanto riportato da AS, il tecnico spagnolo avrebbe rifiutato recentemente una proposta proveniente dalla Premier League, più precisamente dal Crystal Palace. Questa potrebbe essere la conferma di come l’allenatore voglia dare priorità al Diavolo.

