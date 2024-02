Lopetegui AC Milan è un’idea concreta per la panchina del futuro? Tutta la verità

Lopetegui Milan idea concreta per la panchina del futuro? Tutta la verità dopo le voci degli ultimi giorni

Tra i nomi accostati alla panchina del Milan negli ultimi giorni c’è anche quello di Julen Lopetegui, allenatore con un passato anche alla guida di Real Madrid e nazionale spagnola.

Pubblicità

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, lo spagnolo è uno dei candidati alla panchina rossonera nel caso in cui Pioli dovesse essere esonerato. Tuttavia nessuna decisione in merito è ancora stata presa.

Pubblicità

The post Lopetegui Milan è un’idea concreta per la panchina del futuro? Tutta la verità appeared first on Milan News 24.