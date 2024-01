Lookman Vecchia Signora Juventina, piace il bomber dell’Atalanta! I dettagli

Lookman Juve, piace il bomber dell’Atalanta! L’indiscrezione di mercato e tutti i dettagli

La Juventus avrebbe messo gli occhi su Ademola Lookman, il nuovo bomber dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Come riportato da Sky Sport, si tratta per il momento di un semplice interessamento: i bianconeri non si sono ancora mossi per l’attaccante, neanche a livello di sondaggi. Su Lookman c’è anche il Nizza.

The post Lookman Juve, piace il bomber dell’Atalanta! I dettagli appeared first on Juventus News 24.