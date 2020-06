L’ONU si prepara a riclassificare la cannabis entro quest’anno?

Sebbene siamo ancora pienamente nella pandemia globale, un’agenzia delle Nazioni Unite, il CND , si sta preparando in modo che entro la fine di quest’anno, la cannabis possa essere ritabellata.

Il CND è l’organismo delle Nazioni Unite che ha il potere di decidere sulle politiche in materia di sostanze. Quest’anno sono previsti diversi incontri per discutere della revisione e della successiva esclusione della cannabis e dei suoi prodotti da due convenzioni internazionali, ha riferito Hemp Industry Daily

Roadmap

Il mese scorso, il presidente della Commissione sui narcotici (CND), Mansoor Ahmad Khan, ha distribuito ai suoi paesi membri in una lettera la tabella di marcia della Commissione sui narcotici. Descrive in dettaglio le politiche sulle droghe che saranno esaminate e concordate tra i membri prima delle riunioni finali di dicembre e dove verrà concordata la decisione.

All’inizio del 2018 l’OMS ha rivisto le normative internazionali sulla cannabis e ha raccomandato al CND di esaminare se la pianta dovesse essere classificata come una delle sostanze più pericolose al mondo. Ricordiamo che le Nazioni Unite lo classificano come farmaco allegato I e allegato IV. I farmaci di cui all’allegato IV sono estremamente pericolosi e avvincenti. Oggi la cannabis viene classificata insieme all’eroina, una droga che uccide ogni anno migliaia di persone in tutto il mondo.

La tabella di marcia segna una serie di incontri che dovrebbero cercare di preparare e informare i membri e inizieranno entro la fine del mese. Il primo sarebbe virtuale a causa della situazione mondiale, i successivi si baseranno su come si è sviluppata la pandemia COVID-19.

Per il 24 e 25 giugno ci sarebbe la prima sessione, il 24 e 25 agosto il secondo appuntamento, il 16 e il 17 settembre il terzo e il 18 dello stesso mese l’ultimo generale.

Alla ricerca di un consenso aggiornato

Come dettagliato nella lettera del presidente della CND, questa serie di sessioni cercherebbe di conoscere e scambiare punti di vista tra gli Stati membri sulle conseguenze di fattori economici, sociali, legali, amministrativi e di altro tipo. Oltre a come risolverli se una di queste raccomandazioni fosse adottata.

Si prevede che a partire da ottobre, dopo le sessioni, l’organizzazione potrebbe rivedere le sue raccomandazioni e quindi essere in grado di affrontare i problemi e le incertezze degli Stati membri in materia.

Per ora, la linea di fondo sul rilascio di cannabis rimarrebbe incerta. E tenendo presente che un terzo dei membri si oppone a qualsiasi riforma del cambiamento di sostanza negli elenchi internazionali e indipendentemente dalle raccomandazioni.

Cannabidiolo o CBD

Un altro argomento molto atteso in molti paesi è la revisione del CBD, anch’essa inclusa in questi elenchi per essere un prodotto derivato dalla cannabis. Il CBD e altri estratti classificati nelle convenzioni sui narcotici, la loro riclassificazione avrebbe implicazioni per l’industria della canapa.

Il cannabidiolo è molto apprezzato per i suoi possibili effetti medici. Sebbene la sua legalità o illegalità non sia molto chiara perché è un derivato della pianta di cannabis. E sebbene sia principalmente estratto dalla varietà di canapa industriale. Per inciso, quest’ultimo sarebbe esente dalla sua giurisdizione.

L’OMS è l’organizzazione internazionale incaricata di classificare e programmare sostanze o droghe e periodicamente ha incontri per rivedere i propri mandati. L’organizzazione ha i suoi comitati di esperti in tossicodipendenza che sono quelli che indagano, studiano, valutano rischi e benefici e forniscono consulenza su possibili decisioni in materia.

I gruppi di esperti dell’OMS hanno già raccomandato che la Convenzione delle Nazioni Unite del 1961, dove si trova la cannabis, includa una nota a piè di pagina; Ciò significa che i preparati che contengono principalmente CBD con meno dello 0,2% di THC non erano sotto controllo internazionale.