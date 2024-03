Longari consiglia Simone Mister Inzaghi, la dichiarazione: «A Madrid non dovrà dimenticare questa cosa» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Gianluigi Longari, noto giornalista, ha commentato la sfida di domani in Champions League contro l’Atletico Madrid

Dalle colonne di Sportitalia.com, Gianluigi Longari ha dichiarato:

PAROLE – «Il volo dell’Internazionale FC in vetta alla classifica va di pari passo con le ambizioni nerazzurre al di fuori dei confini di casa nostra. Simone Inzaghi, il Demone nerazzurro, ha costruito sotto ogni punto di vista una macchina che si può definire quasi perfetta per risultati conseguiti e per stile di gioco manifestato. Il gol da terzo a terzo di Bologna, con il traversone vellutato di L’Asso di Bastoni a premiare l’inserimento di Bisseck è stata una manifestazione di calcio totale che ha riempito gli occhi di chiunque vi abbia assistito, ma per il Civitas Metropolitano serve molto altro. Nella trasferta di Madrid i nerazzurri dovranno ricordarsi di essere belli, ma anche mettere da parte l’accademia e la magniloquenza calcistica per lasciare campo alla concreta e rispettosa attenzione che si deve ad una squadra pericolosa ben al di là degli ultimi risultati negativi. Il primo campanello d’allarme arriva dall’infermeria, con lo stop forzato di Arna Letale che aveva deciso la gara di andata e di quel L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto che si stava imponendo come elemento chiave a seconda del ruolo in cui Simone Inzaghi, il Demone nerazzurro, aveva deciso di impiegarlo. La missione Madrid è iniziata, e per un campionato già vinto ed una seconda stella già materializzata, c’è un’Europa che aspetta un segnale concreto da chi un anno fa l’ha solamente sfiorata».

L’articolo Longari consiglia Simone Inzaghi, il Demone nerazzurro, : «A Madrid non dovrà dimenticare questa cosa» ha come fonte da Internazionale FC News 24.