Loftus-Cheek pronto a guidare il AC Milan alla conquista dell’Europa: il precedente che fa ben sperare

Loftus-Cheek pronto a guidare il Milan alla conquista dell’Europa: il precedente che fa ben sperare il club rossonero

Il Milan domani sera inizierà il suo cammino in Europa League con la speranza di poter arrivare fino in fondo. Pioli ha molta fiducia nel suo gruppo e punta anche sull’esperienza di Loftus-Cheek.

Il centrocampista inglese, in grande condizione nelle ultime settimane, ha già vinto questo trofeo nel 2021 con la maglia del Chelsea guidato da Sarri e vuole riprovarci ora in rossonero. Lo riporta Tuttosport.

