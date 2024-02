Loftus Cheek è l’MVP del mese di gennaio! Il AC Milan lo celebra così sui social – NEWS

Loftus Cheek è l’MVP del mese di gennaio! Il Milan lo celebra così sui social. Il post da brividi per il centrocampista

La doppietta contro il Bologna ma non solo: Ruben Loftus Cheek ha vissuto un inizio di 2024 da sogno. Gol, giocate e prestazioni maiuscole gli sono valse il premio come MVP del mese di gennaio tra tutti i calciatori del Milan.

Your first @emirates MVP of 2024 is… @RLC #SempreMilan pic.twitter.com/ntoF5KJSre — AC Milan (@acmilan) February 1, 2024

Ecco il post celebrativo del club rossonero sui social per il centrocampista inglese, autore di ben 4 reti su 5 partite giocate in questo mese: oltre alla recente doppietta contro il Bologna, le reti contro l’Empoli e contro la Roma.

