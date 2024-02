Loftus-Cheek celebra la vittoria VS il Napoli: e così infiamma i tifosi – NEWS

Loftus-Cheek celebra la vittoria contro il Napoli: e così infiamma i tifosi. La FOTO pubblicata su Instagram

Il centrocampista rossonero Loftus-Cheek ha celebrato la vittoria del Milan contro il Napoli sul proprio profilo Instagram. Un messaggio social che ha caricato molti tifosi del Diavolo che hanno commentato il post dell’inglese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ruben Loftus-Cheek (@rlc)

MESSAGGIO – «Forza!!». Ad accompagnare il messaggio due cuori rossoneri.

