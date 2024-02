Loftus-Cheek al centro del AC Milan: Padovan elogia Mister Stefano Pioli per quest’intuizione

Loftus-Cheek al centro del Milan: Padovan dà il merito a Pioli per l’intuizione. Le parole del giornalista

Il giornalista Padovan ha analizzato a SkySport il rendimento di Loftus-Cheek al Milan, dando i meriti dei grandi numeri dell’inglese a Stefano Pioli.

PAROLE – «Pioli ha riportato Loftus-Cheek nel suo ruolo originario, quello di centrocampista offensiva. Dove faceva già bene prima del Milan. È quindi stata un’ottima intuizione e dobbiamo dare il merito a Pioli. Ora fa molti gol, si inserisce spesso».

