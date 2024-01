Locatelli sarà squalificato in campionato e Allegri pensa di schierarlo tra i titolari in Coppa Italia

Manuel Locatelli salterà la gara della 19ª giornata di Serie A perché sarà squalificato. Infatti, contro la Roma, il numero 5 juventino è stato ammonito ed essendo in diffida sarà costretto a fermarsi.

Per questo motivo, come rivelato da Sky Sport, Locatelli va verso una maglia da titolare in Coppa Italia.

The post Locatelli titolare in Coppa Italia? La decisione di Allegri appeared first on Juventus News 24.