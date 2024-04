Locatelli scuote la Vecchia Signora Juventina, la dichiarazione ufficiale: «Alcune partite fatte sono state veramente brutte, ma siamo forti. La vera sfida è questa» #Intervista #News #Ultimora

00:45,8 Apr 2024, MILANELLO.

Il centrocampista della Juve, Manuel Locatelli, commenta la vittoria contro la Fiorentina e fa mea culpa per la #campionato sottotono Intervenuto nel postpartita di Juve Fiorentina, Manuel Locatelli prova a scuotere la squadra dopo la vittoria ottenuta in campionato, ripensando ai vari errori commessi nel corso di questa #campionato. Le parole dell’ex Diavolo Rossonero a Dazn. […]

