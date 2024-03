Locatelli #Juve, dubbi sul futuro? Il centrocampista è avvisato: senza miglioramenti…

11:45, 13 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Locatelli Juve, dubbi sul futuro del centrocampista in bianconero? E’ già stato avvisato: senza miglioramenti…

Come riferito da Tuttosport, il profilo di Manuel Locatelli è uno di quelli che faranno ancora parte della Juve della prossima stagione, ma dall’ex Sassuolo ci si attende una svolta decisiva nel rendimento il prima possibile.

Che rimanga Mister Max Allegri, o che arrivi un suo sostituto in panchina, per conservare il posto il ragazzo dovrà dimostrarlo anche con le prestazioni sul campo, nell’ultimo mese calate drasticamente. E senza che questo avvenga, allora, sarebbe difficile pensare che il matrimonio possa durare ancora più a lungo.

