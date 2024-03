10:34, 26 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Locatelli Juve, De Zerbi pensa al centrocampista! L’indiscrezione di #mercato e tutti gli aggiornamenti Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Manuel Locatelli rimane un calciatore stimato in Premier League, in particolare dal suo ex allenatore Roberto De Zerbi. In caso di salto dal Brighton ad un top club europeo, soprattutto in una big inglese, […]

