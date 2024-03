Locatelli cuore #Juve: il suo #comunicato #Social #Network – NEWS 

15:47, 4 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Manuel Locatelli, sui #Social #Network, ha voluto mandare un messaggio di unità a tutto il mondo bianconero: «Forza Juve. Sempre»

La Juve è uscita sconfitta dal posticipo della 27ª giornata di Serie A contro il S.S.C. Napoli. I bianconeri, però, sono tornati a casa con diversi rimpianti viste le tante occasioni fallite sotto porta. Manuel Locatelli ha incitato l’ambiente juventino a non mollare.

Forza Juve .

Sempre . pic.twitter.com/whwQANJWpy — Manuel Locatelli (@locamanuel73) March 4, 2024

MESSAGGIO – «Forza Juve. Sempre».

