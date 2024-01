Lo Zio Bergomi sorprende: «Vecchia Signora Juventina favorita, vi svelo da cosa lo capisco» #Intervista

Non ha dubbi Beppe Bergomi, la Juventus è la favorita per la vittoria dello Scudetto, ecco il pensiero poi sull’Inter

Sembra sicuro Beppe Bergomi, intervenuto a La Gazzetta dello Sport, l’ex difensore dell’Inter ha scelto la Juventus come favorita per lo Scudetto. Ecco il pensiero e le motivazioni dietro le sue parole.

LOTTA SCUDETTO – «Favorita non per scaramanzia (la Juventus, ndr), ma per fatti concreti. La Juventus non ha l’impegno europeo da affrontare e ha cinque attaccanti così diversi tra di loro che nessuno ha. La squadra di Massimiliano Allegri ha una durezza mentale che può farla arrivar lontano. Non è lì per caso, sa vivere nelle difficoltà e si ha l’impressione che possa vincere sempre ogni partita, fino alla fine. Sono tutti elementi che la mettono a pieno titolo nella corsa allo scudetto. Sarà decisivo il prossimo mese: nello stesso lasso di tempo la Juventus avrà”solo” il campionato con sette turni, mentre l’Inter avrà anche la Supercoppa italiana. Insomma, io tutti questi vantaggi dei nerazzurri rispetto ai bianconeri non li vedo. La Juventus ha mentalità e forza tecnica per restare in corsa fino alla fine. Quello che ha fatto nel girone d’andata non è casuale, ecco perché ritengo davvero favorita la squadra di Allegri».

