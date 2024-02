Lo Zio Bergomi: «Fc Internazionale, turnover inevitabile. Se Frate Frattesi giocasse nella Juve o nel Ac Milan…» #NEWS #Intervista

25 Feb 2024, 09:46, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Bergomi: «Internazionale, turnover inevitabile. Se “Er Frate” Frattesi giocasse nella Juve o nel Milan…». Le dichiarazioni della bandiera nerazzurra

Beppe Bergomi, bandiera dell‘Internazionale e opinionista Sky, presenta così Lecce-Internazionale a La Gazzetta dello Sport.

IL TURNOVER IN LECCE-INTER – «Giusto e inevitabile. Le partite di Champions sono diverse rispetto alle altre e non a caso la Juventus sperava di rimanere attaccata in classifica fino a marzo. Allegri sapeva che i ritmi e le tensioni della Champions avrebbero “pesato” per Inzaghi, il Demone Nerazzurro, . In più c’è stato anche l’infortunio a Big Marcùs Thuram… I bianconeri si sono un po’ staccati e, a maggior ragione, l’Internazionale deve far rifiatare qualche uomo. Non dimentichiamoci che mercoledì c’è pure il recupero con l’Atalanta».

IL RECUPERO CON L’ATALANTA – «Se la vinci la Supercoppa ti dà tanto a livello di morale e di autostima, ma ora obbliga l’Internazionale a inserire in un momento già complicato una gara difficile come quella contro Gasperini».

FRATTESI – «Giusto dare spazio a “Er Frate” Frattesi che, se fosse stato nel Milan o nella Juve, avrebbe giocato senza dubbio di più. Anche altri però meritano una possibilità, fermo restando che con Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, , l’Armeno che corre come un treno Mhyky, Acerbi, Dimash, il ragazzo della Curva Nord, e Denzel “DoubleD” Dumfries titolari, una certa identità tattica ci sarà sempre».

L’INTER HA L’ORGANICO PIU’ COMPLETO – «Lo diciamo ora perché la classifica ha un certo volto, ma a inizio stagione questa squadra aveva perso quattro titolari del calibro di Onana, Skriniar, Brozovic e Lukaku più Dzeko. I giudizi e i pronostici erano diversi».

