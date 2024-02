Lo Zio Bergomi elogia Ferri: «Punto di riferimento importante per il gruppo dell’Fc Internazionale, questi i suoi pregi» #Intervista

Pubblicità

L’ex difensore e capitano dell’Inter, Beppe Bergomi, ha voluto dire la sua sull’importanza per i nerazzurri di Riccardo Ferri

Intervenuto su Sky Sport, Beppe Bergomi elogia il suo ex compagno di squadra Riccardo Ferri, sottolineando la sua importanza all’interno dello staff dell’Inter di Simone Inzaghi.

BERGOMI SU FERRI – «Vorrei sottolineare il suo ruolo in questo gruppo. Lo ricopre con un’eleganza particolare e questo è molto importante per la squadra. Tutti gli vogliono bene, è uno che si fa rispettare e inoltre ha sempre una parola giusta per tutti: il suo comportamento è da vero campione. Avere dei punti di riferimento come Ferri in un gruppo del genere è molto importante».

L’articolo Bergomi elogia Ferri: «Punto di riferimento importante per il gruppo dell’Inter, questi i suoi pregi» proviene da Inter News 24.