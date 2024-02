Lo Zio Bergomi distrutto su NEWS: scoppia in lacrime per la scomparsa di Brehme – NEWS

Pubblicità

Beppe Bergomi distrutto nel ricordare Andreas Brehme, così il commentatore in diretta sulla scomparsa dell’ex Inter

Tutto il mondo Inter piange la scomparsa Andreas Brehme. Una notizia tristissima, che ha sconvolto gli ex compagni di squadra del tedesco e non solo. Tra questi non fa eccezione Beppe Bergomi, che in collegamento su Sky Sport 24 non ha trattenuto le lacrime ed è scoppiato in un pianto liberatorio al termine del suo sentito ricordo. In seguito, si è preferito concludere il collegamento con lui. Ecco le sue parole.

Pubblicità

Pubblicità

BERGOMI – «Ho parlato con Zenga che lo ha sentito dieci giorni fa. Io l’ultima volta che l’ho sentito sarà stato 20 giorni fa, mi ha detto che sarebbe venuto a vedere le partite con la Salernitana e l’Atletico. Non ce lo saremmo mai aspettati. Ora siamo in attesa di capire l’evolversi della situazione per andarlo a trovare. Era una bella e grande persona, ci mancherai tanto».

Pubblicità

L’articolo Bergomi distrutto su Sky: scoppia in lacrime per la scomparsa di Brehme – FOTO proviene da Inter News 24.