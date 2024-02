Lo Zio Bergomi convinto: «Ac Milan in corsa per lo Seconda Stella? So cosa pensano e posso dirvi questo» #Intervista

Pubblicità

Beppe Bergomi, storica bandiera dell’Inter, ha risposto in merito alla concorrenza del Milan riguardo lo scudetto: le parole

Dagli studi di Sky Sport Club, Beppe Bergomi, bandiera nerazzurra, parla così del Milan e della possibilità che possa tornare in corsa per lo scudetto.

SCUDETTO – «So cosa pensano all’interno dell’ambiente, credono di fare un filotto di partite importanti. Ora arrivano le coppe e capiremo tanto: recupereranno giocatori nel reparto difensivo e giocheranno col Rennes che è una buona squadra. Vedremo che scelte farà Pioli»

