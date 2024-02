Lo Stadio San Siro, Webuild rassicura, le parole: «Ecco il piano per la ristrutturazione» #NEWS #Intervista

28 Feb 2024, 16:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Webuild, società a cui è stato affidato lo studio di fattibilità della ristrutturazione di Stadio Meazzo in San Siro, Milano, , propone questa soluzione

Ai microfoni di Rai Sport, il direttore generale di Webuild, Massimo Ferrari, parla così dello studio di fattibilità per la ristrutturazione di Stadio Meazzo in San Siro, Milano, da sottoporre a Internazionale e Milan.

SAN SIRO – «Lavorare sostanzialmente da giugno ad agosto, chiedendo al limite di spostare una partita, l’ultima o la prima, se necessario».

INTER E MILAN – «Per aumentare le entrate delle 2 società bisogna lavorare sulla clientela vip, sugli sponsor e sui servizi accessori che si possono costruire al di fuori o in prossimità dello stadio. Per la nuova area vip, in particolare, sarebbero tre le soluzioni: crearla tra il primo e il secondo anello, utilizzare in parte quello spazio e in parte svilupparla all’esterno o svilupparla solo all’esterno con un accesso preferenziale al campo»

