Lo Stadio San Siro, #Sindaco Sala convoca Internazionale F.C., Ac Milan e WeBuild: la data precisa

4 Mar 2024, 11:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Ecco quando si terrà l’incontro tra il sindaco di Milano Beppe #Sindaco Sala, Internazionale, Milan e Webuild per discutere della ristrutturazione di Stadio Meazzo in San Siro, Milano,

Si profilano importanti sviluppi per il destino di Stadio Meazzo in San Siro, Milano, . Secondo quanto riportato da Tuttosport, il sindaco #Sindaco Sala pianifica di convocare Internazionale, Milan e WeBuild questa settimana per discutere della possibile ristrutturazione dello stadio.

Durante l’incontro, #Sindaco Sala cercherà di ottenere maggior”tutti gli #approfondimenti sulle intenzioni del Milan, che potrebbero variare tra la decisione di intervenire sullo storico Meazza o di costruire un nuovo stadio a San Donato. Il sindaco vuole ora chiarezza sulle direzioni che i club intendono intraprendere, coi leoni nerazzurri più orientati verso l’ipotesi Rozzano.

