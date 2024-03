Lo Stadio di San Siro Fc Internazionale, Sala tuona, la dichiarazione: «La chiarezza è veramente poca, in molti mi chiedono una cosa» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è tornato a parlare del tema della ristrutturazione di San Siro e del nuovo stadio di Internazionale FC e Milan

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala che è tornato a parlare della questione ristrutturazione San Siro per Internazionale FC e Milan e dei progetti per i loro nuovi stadi, nel corso del primo appuntamento del format che ha annunciato settimana scorsa dal titolo ‘Cose in Comune‘.

LE PAROLE – «Probabilmente non è la questione più importante per la città ma è una questione sensibile e nelle chiacchiere che faccio in giro per le strade e al bar in molti mi chiedono, e mi accorgo che a volte la chiarezza è veramente poca su questo tema»

