Liverani a NEWS Sport: «Oggi difficilissima, ma dobbiamo giocarcela. Sono cresciuto con Mister Inzaghi» #Intervista

Il tecnico della Salernitana Fabio Liverani ha rilasciato alcune dichiarazioni nel prepartita del match con l’Inter: eccole

Così Fabio Liverani a Sky Sport nel prepartita di Inter Salernitana.

PARTITA – «Squadra in un momento non facile, dobbiamo riuscire a fare la prestazione. L’Inter è la squadra migliore in Italia e non solo, noi dobbiamo creare qualcosa per prendere punti partita dopo partita. Oggi è difficilissima, ma dobbiamo giocarcela. L’unica cosa simile per i ragazzi rispetto ai precedenti allenatori è che devono capire che l’io non fa più parte del noi, la parte individuale deve essere cancellata. Inzaghi? Sempre stato un amante del calcio, è un ragazzo equilibrato, siamo cresciuti insieme. Gli auguro il meglio in Italia e in Europa»

L’articolo Liverani a Sky Sport: «Oggi difficilissima, ma dobbiamo giocarcela. Sono cresciuto con Inzaghi» proviene da Inter News 24.