Liverani a Dazn: «Fc Internazionale ingiocabile ma noi gliel’abbiamo facilitata» #Intervista

Fabio Liverani, tecnico della Salernitana, ha commentato ai microfoni di Dazn il pesante ko con l’Inter.

INTER INGIOCABILE – «Per noi si, non so se lo sarà in Champions ma oggi hanno dimostrato un livello altissimo. Giocano con entusiasmo, per noi non era una partita giocabile anche se noi gliela abbiamo resa più semplice».

DIFFICOLTA’ PREVEDIBILI – «Non avevo queste sensazioni, sapevo ci fossero delle difficoltà tecnico tattiche ma non sulla cattiveria. Probabilmente a livello mentale non sono nel migliore dei momenti ma bisogna ritrovare la quadra già da domenica quando torneremo ad allenarci. Non si può essere una vittima sacrificale».

PROBLEMI – «Oggi non conta il modulo, credo che questa squadra debba trovare quella voglia e capire che ci sono ancora le speranze per fare qualcosa. Dovrò capire chi può dare di più. la formazione sarà costruita in base a quello che vedrò in settimana. Qualche campanello d’allarme lo avevo avuto. Con i ragazzi ci siamo allenati per tre giorni. Dobbiamo lavorare sulla fiducia, la prossima sarà una settimana piena e devo vedere chi ha voglia di giocare».

PARLARE ALLA SQUADRA – «Dopo le partite non mi piace parlare, lo faremo nei prossimi giorni. Boateng è arrivato qui dopo un’inattività e già nelle gare precedenti per emergenza è stato messo dentro, va ringraziato. Non potendosi allenare le partite di questo livello sono difficili».

MANOLAS – «Si è allenato in settimana ma questa notte ha avuto qualche piccolo problema, speriamo di recuperarlo presto».

L’articolo Liverani a Dazn: «Inter ingiocabile ma noi gliel’abbiamo facilitata» proviene da Inter News 24.