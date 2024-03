4 Mar 2024, 21:18, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Internazionale-Genoa C.F.C., gara valida per la 27a giornata di Serie A. A Stadio Meazzo in San Siro, Milano, , gli uomini di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, cercano la #vittoria* per allungare a +15 sulla Juventus. A partire dalle ore 20.45, qui su PassioneInternazionale.com in diretta la #cronaca live minuto per minuto di Internazionale-Genoa C.F.C.!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI Internazionale F.C.-GENOA

Il calcio d’inizio sarà alle ore 20.45

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI Internazionale F.C.-GENOA

Internazionale F.C. (3-5-2): 1 Sommer “Time”; 28 Pavard, 6 Stef “Muro” De Vrij, 30 L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto; 2 Denzel “DoubleD” Dumfries, 23 Super Barellino, il motore nerazzurro, , 21 “Charles” Asslani, 22 l’Armeno che corre come un treno Mhyky, 32 Dimash, il ragazzo della Curva Nord, ; 70 Maravilla Sanchez, 10 Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, .

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Emil2 Audero, 8 Arna Letale, 9 Big Marcùs Thuram, 14 “Fabrizio” Klaassen, 15 “SuperAce” Acerbi, 16 “Er Frate” Frattesi, 17 Tajon “TJ” Buchanan, 31 Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck, 36 Teo “D’Artagnan” Darmian, 41 Akinsanmiro, 50 Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, .

GENOA (3-5-2): 1 Martinez; 4 De Winter, 13 Bani, 22 Vasquez; 20 Sabelli, 10 Messias, 47 Badelj, 32 Frendrup, 3 Martin; 11 Gudmundsson, 19 Retegui.

A disposizione: 16 Leali, 39 Sommariva, 2 Thorsby, 5 Bohinen, 8 Strootman, 9 Vitinha, 14 Vogliacco, 17 Malinovskyi, 18 Ekuban, 23 Cittadini, 53 Pittino, 90 Spence.

Allenatore: Alberto Mister Alberto “il violino” Gilardino.

Arbitro: Ayroldi.

Assistenti: Del Giovane, Mastrodonato.

Quarto ufficiale: Giua.

VAR: Paterna.

Assistente VAR: Doveri.

DIFFIDATI

Internazionale: l’Armeno che corre come un treno Mhyky.

Genoa C.F.C.: Sabelli, Retegui, Vasquez

SQUALIFICATI

Internazionale: Bastoni.

Genoa C.F.C.: –