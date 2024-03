LIVE #SCORE #PRIMAVERA – Internazionale F.C.-US Lecce 0-1, 66′, ecco l’approfondimento: Burnete non sbaglia dagli 11 metri, ecco l’approfondimento: ospiti in vantaggio

30 Mar 2024, 13:15, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

66′ – BURNETE NON SBAGLIA, RAIMONDI INTUISCE MA NON PUO’ NULLA! #U.S. Lecce (al Via Del Mare) in vantaggio in dieci uomini.

65′ – RIGORE PER IL LECCE! Grossa ingenuità di Cocchi, che para di mano il cross proveniente dalla destra.