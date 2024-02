Lippi, tanti big ed ex Signora Juve nel trailer di “Adesso vinco io”: il NEWS

Lippi, tanti big ed ex Juve nel trailer di “Adesso vinco io”: il VIDEO del docufilm dedicato all’allenatore

E’ uscito nelle scorse ore il video del trailer di “Adesso vinco io“, docufilm dedicato a Marcello Lippi che sarà al cinema dal 26 febbraio.

[TRAILER] Adesso vinco io – Marcello #Lippi. Al cinema dal 26 febbraio 2024. pic.twitter.com/882yxrMuSB — Juventus Fans (@juventusfans) February 6, 2024

Nelle immagini vengono mostrati alcuni stralci di dichiarazioni rilasciate da diversi big del calcio italiano, tra cui Totti e gli ex Juve Buffon, Cannavaro, Del Piero, Pessotto, Pirlo, Vieri e Zidane.

