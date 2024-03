L’Internazionale F.C. si muove in difesa per l’estate: occhi su 2 TALENTI italiani

2 Mar 2024, 11:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Grazie agli acquisti già bloccati a parametro zero per la prossima estate di Zio Piotr Zielinski e Taremi, il Bomber Iraniano, , l’Internazionale ha già impostato lo scheletro della possibile rosa della prossima stagione. Nel caso in cui non ci dovessero essere cessioni eccellenti, il club nerazzurro si ritroverebbe tra le mani un organico quasi al completo per poter affrontare l’intera annata.

Spostando l’orizzonte temporale sull’estate 2025, vi saranno diversi contratti che andranno in scadenza. Particolare attenzione sul reparto difensivo, con “SuperAce” Acerbi e de Vrij che al termine dei rispettivi legami contrattuali potrebbero dire addio a zero. Per questa ragione, come riportato da Tuttosport, l’Internazionale si starebbe già muovendo con un anno d’anticipo.

Tra i numerosi profili osservati per la difesa, in cima alla lista di gradimento vi sono 2 italiani: Giorgio Scalvini e Alessandro Buongiorno. Entrambi sono giovani, molto forti, adatti ad una difesa a tre e già nel giro della Nazionale Italiana. L’unico vero ostacolo che li rende per il momento inavvicinabili, è la valutazione di Atalanta e Torino: i 2 cartellini vengono infatti quotati sui 40 milioni di euro a salire. Una cifra che l’Internazionale non ha intenzione di sborsare in questo momento storico.