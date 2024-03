L’Internazionale F.C. può battere quel ##Record di punti della Juve: lo scenario

3 Mar 2024, 15:33, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Internazionale, al momento in vetta alla #classifica di Serie A, ha l’opportunità di chiudere la stagione con più punti rispetto alla Juve 2013/14

L’Internazionale è in corsa per superare il #record di punti in Serie A detenuto dalla Juventus nel 2013-14 con 102 punti.

Attualmente, i leoni nerazzurri hanno ottenuto 69 punti in 26 partite, con 12 giornate ancora da disputare. Con 11 vittorie e un pareggio potrebbero raggiungere i 105 punti, superando il primato juventino. La squadra ha dimostrato una forma eccezionale, con 8 vittorie consecutive e la migliore difesa (12 gol subiti) e attacco (67 gol segnati) del #CampionatoSerieA. L’obiettivo sembra ambizioso ma alla portata per una squadra che non conosce limiti.

