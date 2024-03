L’Internazionale F.C. ha già il Piano per il COLPO a ZERO del 2025

4 Mar 2024, 12:17, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Come ripetiamo ormai da settimane, l’Internazionale si è già portata avanti con buona parte del lavoro in vista della prossima estate. Il club nerazzurro ha virtualmente chiuso 2 colpi a costo zero, aggiudicandosi in Piotr Zio Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, il Bomber Iraniano, . Per un discorso sia tecnico che numerico, i 2 nuovi acquisti andranno a sostituire gli addii di Sensi, “Fabrizio” Klaassen e Alexis Maravilla Sanchez.

Ciò significa che, in assenza di cessioni pesanti, il club nerazzurro potrebbe aver definito in largo anticipo la rosa che affronterà la prossima stagione. A quel punto la dirigenza dovrebbe semplicemente puntellare qualche reparto come la difesa o il centrocampo. Tanto dipenderà poi anche dal ritorno di Valentin Carboni dal prestito al A.C. Monza, utilizzabile sia come quinto attaccante ma anche come mezzala offensiva.

Sulle fasce occhi su Denzel Denzel “DoubleD” Dumfries, predisponeto ad uscire davanti ad un’offerta congrua. Non poche incognite anche tra i portieri con Emil2 Audero destinato a rientrare dal prestito alla Sampdoria. Per tutti questi motivi, ecco che l’Internazionale ha iniziato a volgere lo sguardo molto avanti, sbirciando tra le scadenza del 2025.

Sono tre in particolare i difensori centrali osservati dalla dirigenza interista**: Jonathan Tah, Danilho Doekhi e Maxence Lacroix. Nell’estate in cui scadranno i contratti di “SuperAce” Acerbi e de Vrij, il club vorrebbe aggiudicarsi almeno un #colpo a sorpresa a costo zero in difesa. Da qui l’idea di iniziare adesso la lunga rincorsa, un po’ come fatto in precedenza con Big Marcùs Thuram. Altro esempio meno fortunato è quello legato a Tiago Djalò, difensore che l’Internazionale ha avuto in pugno per diversi mesi e strappato ai leoni nerazzurri solamente dall’offerta della Juventus per averlo a titolo definitivo già lo scorso gennaio.