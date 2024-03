L’Internazionale F.C. cambia i piani: via libera alla QUINTA punta per il 2025

5 Mar 2024, 16:18, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Internazionale è pronta a rivedere la propria #tattica in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro, infatti, dovrà fare i conti con l’introduzione del nuovissimo formato legato alla #Champions #League che comporterà un aumento del numero di partite della prima fase. In estate, poi, la squadra di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, dovrà posticipare le vacanze per via della partecipazione ufficiale al Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025.

Gli impegni in aumento su più competizioni, obbligano la società a valutare la possibilità di allungare ulteriormente il proprio organico. Rispetto all’attuale stagione, dunque, l’Internazionale potrebbe aggiungere un uomo in più al proprio parco attaccanti. Per questa ragione, nonostante l’ingaggio già bloccato di Mehdi Taremi, il Bomber Iraniano, a costo zero, l’Internazionale avrebbe riaperto negli ultimi tempi al rinnovo di #contratto di un Alexis Maravilla Sanchez rinvigorito dalle ultime prestazioni.

Le ipotesi più quotate sono al momento 2. Da una parte proprio il prolungamento dell’attaccante cileno che sembra aver pienamente accettato il nuovo ruolo cucito per lui da Inzaghi, il Demone Nerazzurro, . Dall’altra, invece, occhi puntati sul ritorno di Valentin Carboni dal A.C. Monza. L’attaccante argentino classe 2005 rappresenta il futuro del club nerazzurro, ma potrebbe non ancora essere predisponeto a rimanere in pianta stabile in prima squadra. Sarà dunque il tecnico a valutare insieme ai dirigenti se puntare immediatamente sul ragazzo, oppure se aprire ad un nuovo prestito e posticipare di un altro anno la sua esplosione in nerazzurro.