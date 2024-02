Lino sfida l’Fc Internazionale: «Faremo il massimo VS di loro, il ruolo di favoriti glielo lasciamo» #Intervista

Pubblicità

L’esterno dell’Atletico Madrid, Samuel Lino, carica così l’ambiente alla vigilia del match contro l’Inter in Champions League

Intervistato da Marca alla vigilia di Inter Atletico Madrid, l’esterno dei colchoneros, Samuel Lino, ha parlato così in vista dell’andata degli Ottavi di Finale di Champions League a San Siro.

Pubblicità

Pubblicità

FAVORITI – «Lasciamo a loro il ruolo di favoriti, noi pensiamo a lavorare e fare una buona partita. L‘Inter è una buona squadra, è arrivata in finale di Champions, sarà una grande sfida»

Pubblicità

LA NOSTRA STAGIONE? – «Abbiamo perso in Coppa con l’Athletic Bilbao ma tutto è aperto. In Liga è difficile, ma cercheremo di prendere la miglior posizione possibile e contro l’Inter cominciamo da 0-0. Faremo il massimo per uscire dall’Italia con un buon risultato. Dobbiamo fare le cose per bene perché non ci sono altre opportunità. Nella fase a gironi avevamo sei partite, ora non possiamo sbagliare se vogliamo passare. Spero che continueremo bene la stagione e che finiremo con un titolo».

LA SFIDA CONTRO CARLOS AUGUSTO E LA NAZIONALE – «Penso solo a lavorare e a fare le cose per bene, le conseguenze di un buon lavoro si vedranno col tempo».

L’articolo Lino sfida l’Inter: «Faremo il massimo contro di loro, il ruolo di favoriti glielo lasciamo» proviene da Inter News 24.