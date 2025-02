Pubblicità

Nonostante il dibattito internazionale e il progresso scientifico, il Parlamento italiano continua a ignorare qualsiasi riforma sulla regolamentazione della canapa, adottando solo misure repressive senza considerare alternative più efficaci ed equilibrate.

Un approccio obsoleto e scollegato dalla realtà

Mentre molti paesi stanno rivedendo le loro politiche sulla canapa, introducendo regolamentazioni più razionali e fondate su dati scientifici, l’Italia resta ancorata a un’impostazione proibizionista che ha dimostrato tutta la sua inefficacia. Il Parlamento, anziché aprire un dibattito serio su una regolamentazione che tenga conto degli sviluppi giuridici ed economici a livello globale, si limita a inasprire le sanzioni, perpetuando una guerra alla canapa che non ha prodotto alcun risultato concreto.

Questa posizione appare sempre più insostenibile: numerose ricerche scientifiche dimostrano che la criminalizzazione dell’uso personale non ha ridotto i consumi né migliorato la sicurezza pubblica. Anzi, le restrizioni attuali alimentano il mercato nero, favorendo la criminalità organizzata e privando lo Stato di un’importante fonte di entrate fiscali.

L’ipocrisia della classe politica

Ciò che rende ancora più evidente l’incoerenza del Parlamento è il trattamento differenziato che riserva a sostanze ben più pericolose. L’alcol e il tabacco, pur essendo associati a elevati costi sociali e sanitari, sono ampiamente regolamentati e persino incentivati attraverso il gettito fiscale. La canapa, invece, continua a essere demonizzata senza una reale giustificazione scientifica o economica.

Le resistenze politiche sembrano basarsi più su pregiudizi ideologici che su valutazioni oggettive. L’assenza di una riforma indica la volontà di non affrontare un tema che, per convenienza elettorale, viene lasciato nel limbo legislativo. Si evita così di prendere decisioni scomode, continuando a punire migliaia di cittadini senza alcun beneficio per la collettività.

Il costo del proibizionismo per la società

Le conseguenze dell’inerzia parlamentare non si limitano solo alla repressione dei consumatori. L’assenza di una normativa chiara e progressista frena lo sviluppo di un settore economico che, in altri paesi, ha creato migliaia di posti di lavoro e generato miliardi di entrate fiscali. La canapa industriale, il cui utilizzo spazia dalla bioedilizia alla cosmetica, resta ostacolata da regolamentazioni confuse e contraddittorie.

Nel frattempo, i tribunali sono sovraccarichi di procedimenti per reati legati alla canapa che potrebbero essere evitati con una riforma legislativa, mentre le forze dell’ordine sono costrette a impiegare risorse ingenti per contrastare un fenomeno che, in molti paesi, è stato legalizzato con successo.

Il bisogno urgente di una riforma

Il Parlamento deve uscire dall’immobilismo e affrontare con serietà il tema della regolamentazione della canapa. Continuare con il proibizionismo non solo si rivela inefficace, ma danneggia l’economia, sovraccarica il sistema giudiziario e alimenta il mercato illegale. È tempo di abbandonare le posizioni ideologiche e adottare una politica basata su dati reali, in linea con le esperienze internazionali di successo.

Associazione FreeWeed Board

